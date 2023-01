Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

Carlsberg (ots)

Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es gestern (11.01.2023) gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Wattenheimer Straße/Linienstraße/Böhlweg. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Linienstraße in die Wattenheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 40 Jahre alten Autofahrers, der aus Richtung Wattenheim herannahte und nach links in die Linienstraße einbiegen wollte. An beiden Pkw entstand Sachschaden, der mit insgesamt 1.200 Euro beziffert wird.

