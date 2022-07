Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahmen nach Kraftstoffdiebstahl; Auseinandersetzung im Schwimmbad - Polizei sucht weiteren Geschädigten und Zeugen; Zwei Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Festnahmen nach Kraftstoffdiebstahl - Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Dienstagmorgen zwei mutmaßliche Kraftstoffdiebe vorläufig fest. Der entscheidende Hinweis kam von einem Zeugen. Demnach sollen sich die 26 und 36 Jahre alten Männer gegen 1 Uhr an einem im Mainzer Ring/Karl-Herdt-Weg abgestellten Lastkraftwagen zu schaffen gemacht haben. Nach Angaben des Zeugen stiegen die Männer zuvor aus einem Sprinter aus. Herbeigeeilte Streifen nahmen vor Ort den 26-Jährigen vorläufig fest. An dem Lastkraftwagen war der Tankdeckel bereits geöffnet. Die zweite Person war zunächst flüchtig. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten unweit des Tatortes einen Sprinter an und stellten in dem Fahrzeug den zweiten Tatverdächtigen fest. Die Männer mussten für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Auf diese kommt nun ein Verfahren wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Die Ermittlungen dauern an.

2. Unfallflucht: Auto mit Ruderboot-Anhänger gesucht - Offenbach/Rumpenheim

(lei) Nach einer Unfallflucht am Bürgerplatz am Sonntagabend suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe nach dem Verursacher - einem Auto mit Anhänger, auf dem mehrere Ruderboote transportiert wurden. Ein Zeuge beobachtete, wie das Auto gegen 20.15 Uhr aus der Schifferstraße kommend auf den Bürgerplatz fuhr und gegenüber der Hausnummer 10 beim Abbiegen nach rechts einen im Halteverbot geparkten roten BMW mit OF-Kennzeichen touchierte. An dem 3er wurde die hintere rechte Fahrzeugseite beschädigt (Schaden etwa 6.000 Euro). Bei dem Unfallfahrer soll es sich um einen Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung im Schwimmbad - Polizei sucht weiteren Geschädigten und Zeugen - Langen

(aa) Nach einer Auseinandersetzung unter mehreren Besuchern im Freibad am Sonntagnachmittag sucht die Polizei noch einen unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen. Die Polizei hat wechselseitige Anzeigen wegen Beleidigungen und Körperverletzungen gefertigt; es waren mindestens fünf Personen beteiligt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr im hinteren Bereich der Liegewiese. Dort spielten nach ersten Erkenntnisse mehrere Personen mit dem Ball, als eine Gruppe junger Frauen dazukam. Zunächst gerieten wohl eine 21- und eine 18-Jährige in Streit, wobei Eifersucht der Grund gewesen sein könnte. Die jungen Frauen beleidigten sich wohl gegenseitig. In dessen Verlauf soll dann der 22 Jahre alte Freund der Jüngeren die Darmstädterin geschlagen haben. Ein Badegast versuchte zu schlichten und soll ebenfalls geschlagen worden sein. Der Streit mündete in eine körperliche Auseinandersetzung. Sowohl die 21-Jährige, die eine kleine Platzwunde im Gesicht erlitt, als auch ihre 18 Jahre alte Schwester klagten zudem über Kopfschmerzen. Der 22-Jährige hatte unter anderem Kratzer am Unterarm. Bei Eintreffen der Streifen hatten sich mehrere Personen um das Geschehen versammelt. Diese unabhängigen Zeugen sowie der schlichtende Badegast werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe West geführt.

4. Baustellendiebe im Neubaugebiet - Egelsbach

(aa) Diebe waren am Wochenende auf einer Baustelle im Neubaugebiet an der Karl-Nahrgang-Straße zugange. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verschoben die Täter einen Radlader, der vor einem Baucontainer stand. Anschließend knackten sie das Schloss des Containers und stahlen Werkzeug sowie Arbeitsmaschinen. Die Sachen wurden über den Boden zum angrenzenden Parkplatz abtransportiert und in ein Fahrzeug geladen; Schleifspuren waren auf dem Boden zu sehen. Die Diebe erbeuteten unter anderem einen Winkelschneider, eine Rüttelplatte und einen Stampfer sowie eine Verdichtungsramme. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

5. Unfallflucht: Offensichtlich betrunkener Radler stieß gegen Auto - Seligenstadt

(aa) Nach einer Unfallflucht am frühen Sonntag an der Kreuzung Kettelerstraße/Flurstraße sucht die Polizei einen 50 bis 60 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Radler (schwarze Haare, kräftige Statur und Brillenträger) war kurz nach 3 Uhr von der Kettelerstraße nach rechts in die Flurstraße abgebogen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Velo und stieß mit einem auf der Flurstraße wartenden weißen Kia, der von einer 21-Jährigen aus Obertshausen gelenkt wurde, zusammen. Der Fahrradfahrer, der ein kariertes Hemd trug, fuhr unvermittelt weiter. Nach Angaben der Frau war er offensichtlich stark alkoholisiert, da er mehrfach fast gestürzt und Schlangenlinien gefahren sein soll. Auffälligkeit: An beiden Seiten des Fahrrades sind Spiegel angebracht. Der Schaden an dem Kia wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu dem Radler unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Polizei sucht weitere Verkehrsteilnehmer - Hanau/Nordwest

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag vor einer Woche (24.06) ereignet hat, sucht die Polizei noch weitere Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße 45 in Richtung Bruchköbel unterwegs waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 7.30 Uhr ein bislang unbekannter Lastkraftwagen die Oderstraße. An der Kreuzung Oderstraße/Maintaler Straße bog der Lastwagen auf die Bundesstraße 45 in Richtung Bruchköbel ab. Hierbei befuhr der Laster die mittlere der drei Fahrstreifen und kam dabei offensichtlich mit dem Führerhaus auf die linke Fahrspur. Ein dort befindlicher Opel Vectra musste stark abbremsen. Ein dahinterfahrender Audi A 6 konnte offenbar nicht rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Opel zusammen. Der Lastkraftwagen hielt kurz nach dem Vorfall an, fuhr dann jedoch weiter. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Das Führerhaus des Lastkraftwagens soll rot mit weißer Aufschrift gewesen sein. Auf der Ladefläche war ein kleiner Bagger. Nach Angaben einer Zeugin mussten weitere Verkehrsteilnehmer abbremsen. Diese und weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

2. Zwei Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr - Erlensee

(lei) Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen im Kreisverkehr der Landesstraßen 3193 und 3268 sind ein 29 Jahre alter Rollerfahrer und seine 24-jährige Soziusfahrerin verletzt worden. Beide waren gegen 7.50 Uhr mit dem Zweirad in dem Kreisel unterwegs. Als sie eine Ausfahrt nehmen wollten, wurden sie offenbar von einer hinter ihnen fahrenden Golf-Fahrerin übersehen. Die 72-Jährige touchierte das Heck des Rollers, sodass beide zu Boden stürzten. Die 24-Jährige zog sich einen Armbruch zu und musste ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von knapp über 1.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Polizeistation Hanau II zu wenden.

3. Einbruch in Sportlerheim - Gelnhausen

(lei) Unbekannte sind übers Wochenende in ein Vereinsheim am Sportplatz Haitz eingebrochen. In der Zeit zwischen Freitag (20 Uhr) und Montag (13.30 Uhr) brachen die ungebetenen Gäste die Eingangstür zu dem Objekt auf, indem sie die Vorhängeschlösser an der Gittertür abflexten und danach die Stahltür aufhebelten. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen sowie mehrere Schränke geöffnet. Letztlich sackten die Langfinger etwas Geld aus einem auf der Theke stehenden Sparschwein ein. Ob weitere Dinge entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht in Autobahnabfahrt - Autobahn 66 / Gelnhausen

(fg) Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem es am Sonntagnachmittag bei der Abfahrt von der Autobahn 66 in Richtung der Landesstraße 3202 zu einer Unfallflucht gekommen war. Der Fahrer eines VW Golf war gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn 66 aus Fulda kommend in Richtung Frankfurt unterwegs und an der Anschlussstelle Gelnhausen-West abgefahren. Anschließend ordnete sich der 72 Jahre alte Fahrer auf dem dortigen Rechtsabbiegerstreifen ein. Ein anderer Verkehrsteilnehmer überholte den VW und schnitt den Wagen beim Einscheren nach rechts, sodass der VW-Fahrer ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Am Wagen des Mannes aus Schöllkrippen entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 05.07.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell