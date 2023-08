Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

Hachenburg (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhr die 65-jährige Fahrzeugführerin eines PKW die B 414 aus Richtung Nister kommend in Richtung Altenkirchen. Eine 88-jährige Fahrzeugführerin eines PKW befuhr die Kreisstraße 21, aus Richtung Marienstatt kommend und wollte an der Einmündung zur B 414 nach links in Richtung Nister abbiegen. Dabei übersah sie die bevorrechtigte 65-jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von Rund 15000 Euro.

