Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Lautzenbrücken (ots)

Am Donnerstag, 10.08.23, gg. 11:00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Lautzenbrücken zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Den Ermittlungen zufolge befuhr eine 35jährige PKW-Fahrerin die Hauptstraße ortsauswärts Richtung B 414. In Höhe eines dort befindlichen Feldweges wollte die PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug unter Ausnutzung beider Fahrspuren wenden und übersah hierbei den aus Richtung B 414 in Richtung Ortslage Lautzenbrücken fahrenden 53jährigen Kradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Diesbezüglich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der verletzte Kradfahrer wurde letztlich jedoch mittels Krankenwagen einem örtlichen Klinikum zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell