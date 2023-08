Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 13:20 Uhr, befuhr die 31-jährige Fahrzeugführerin eines PKW die Saystraße, Hachenburg, aus Richtung Gewerbegebiet kommend im Kreisel geradeaus weiter in Richtung Koblenzer Straße. Der 72-jährige Fahrzeugführer eines PKW befuhr den Adolf-Münch-Weg, aus Richtung Kleeberger Weg kommend, und wollte in den Kreisel einfahren. dabei übersah er die bereits im Kreisverkehr befindliche Fahrzeugführerin und stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite der 31-jährigen, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell