POL-HST: Einbrüche in Binz

Born (ots) - Am heutigen Dienstag, dem 14.02.2023 versuchten ersten Erkenntnissen zufolge, bisher unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr gewaltsam in die Tankstelle in Born einzudringen. Dies gelang augenscheinlich nicht. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, ...

