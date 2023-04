POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kfz in Leubsdorf

Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der erst nach mehreren Tagen angezeigt wurde. Die Fahrerin eines Pkw Audi A 1 stellte bereits am Donnerstag, 30.03.2023, ihren Pkw in Mittelhof, Niederkrombach, auf dem Zufahrtsweg zum Sportplatz ab. In der Zeit zwischen 19:30 und 22:00 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Pkw vorne ...

