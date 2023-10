LPI-GTH: Leicht verletzt

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 03.20 Uhr und 05.25 Uhr begab sich eine bislang unbekannt gebliebene Person widerrechtlich auf das Gelände einer Tankstelle in der Elgersburger Straße. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen versuchte der Unbekannte die Fensterfront des Gebäudes gewaltsam zu zerstören, was allerdings misslang. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 ...

