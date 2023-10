POL-PPWP: Wer hat das Fahrzeug zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) - Am Montag, 02.10.2023, in dem Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:10 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Merkurstraße ein PKW beschädigt. Durch bisher unbekannte Täter wurde vermutlich mittels eines Schlüssels mehrfach die gesamte Fahrzeugseite der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinwiese geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an ...

