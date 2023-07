Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht - Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer / eine unbekannte Autofahrerin das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich der Pappelallee und der Mannheimer Straße und verursachte hierdurch einen Unfall. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung. Gegen 17:15 Uhr fuhr der oder die Unbekannte die Pappelallee entlang und bog, trotz Rotlicht, nach links in die Mannheimer Straße ein. Aufgrund dessen war ein 31-jähriger Ford-Fahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden. Einer folgenden 82-jährigen Hyundai-Fahrerin gelang es jedoch nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte in den Ford. Die 82-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

