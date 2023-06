Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Raub unter Jugendlichen am ZOB

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend, den 14.06.2023, ist es am Busbahnhof in der Wedeler Mühlenstraße zu einem Raub unter Jugendlichen gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen standen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren um 21:45 Uhr an letzten Bushaltehäuschen. Hier sprachen drei Jugendliche die auf den Bus Wartenden an.

Im weiteren Gespräch drohten die Täter mit Gewalt, durchsuchten die Geschädigten und nahmen ihnen Bargeld ab.

Die drei Täter sollen etwa 16 Jahre alt sein und waren schlank.

Einer trug eine rote Jacke und rotschwarze Schuhe.

Ein Zweiter war dunkel gekleidet und hatte eine graue Tasche von Louis Vuitton bei sich.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

