Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Tankstelle im Grenzhöfer Weg überfallen. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 02:50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes Bargeld und Zigaretten. Er überreichte der bedrohten Angestellten dafür eine blaue Tüte, in die sie dann mehrere hundert Euro und die Zigaretten verpackte. Nachdem sie Bargeld und Zigaretten übergab, flüchtete der Täter samt Beute in Richtung Mannheimer Straße / Taubenfeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 bis 190 cm groß, circa 25 Jahre alt. Er trug einen medizinischen Mundschutz, Dreitagebart, ein schwarzes langärmliges Oberteil, blaue Jeanshose, weiße Kapuze, weiße Schuhe mit dunklen Akzenten.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können oder möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

