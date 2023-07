Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und Streifenwagen beschädigt

Mannheim (ots)

Die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.00 Uhr die Memeler Straße in Richtung Kattowitzer Zeile. An der Kreuzung Kattowitzer Zeile missachtete diese die Vorfahrt eines Streifenwagens und touchierte diesen.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell