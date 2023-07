Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 543

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 82-jähriger VW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 14.30 Uhr den Feldweg der L 543 zwischen Schwetzingen und Eppelheim. Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die L 543 von Plankstadt kommend in Fahrtrichtung Eppelheim. Der 82-Jährige wollte ebenfalls auf die L 543 auffahren und war aufgrund der Verkehrsführung wartepflichtig. Als er sich trotzdem entschloss auf die L 543 aufzufahren, kam es zur Kollision mit dem 19-Jährigen, der nicht mehr bremsen konnte. Bei dem Mazda lösten durch den Unfall die Airbags aus. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

