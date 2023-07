Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Grillhütte

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 52-Jährige Zeugin meldete einen Einbruch in eine Grillhütte in der Jakob-Bernhard-Straße. Diese wurde am Samstag gegen 14 Uhr verschlossen verlassen und am Sonntag gegen 18 Uhr unverschlossen aufgefunden. Im Innern konnten mehrere Zigarettenstummel und ein beschädigter festgestellt werden. Die verschlossene Tür der Grillhütte mit wurde mit unbekannten Mitteln aufgebrochen. In der Hütte befanden sich keinerlei Wertgegenstände, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe eines zweistelligen Betrages entstand. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder das Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckargemünd zu melden, unter: 06223-92540.

