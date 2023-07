POL-MA: BAB6 Höhe Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf der Autobahn, Einsatzmaßnahmen beendet, Fahrbahn wieder frei - PM Nr. 2

Heidelberg-Kirchheim (ots) - Am Samstag ereignete sich gegen 14:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Heidelberg-Kirchheim. Nach dem Einmündungsbereich "Am Kirchheimer Weg" ist der öffentliche Verkehrsbereich weiter in Fahrtrichtung Harbigweg durch automatische versenkbare Poller eingeschränkt worden. Die Poller bekommen ...

mehr