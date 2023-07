Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Drei Leichtverletzte Fahrgäste im Linienbus aufgrund einer Notbremsung

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 14:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Heidelberg-Kirchheim. Nach dem Einmündungsbereich "Am Kirchheimer Weg" ist der öffentliche Verkehrsbereich weiter in Fahrtrichtung Harbigweg durch automatische versenkbare Poller eingeschränkt worden. Die Poller bekommen von den Linienbussen ein Signal übermittelt, welche diese dann zum senken bzw. öffnen auffordert. Der Fahrer eines Linienbusses musste nun an besagter Stelle ein Fahrzeug der Stadt zuerst passieren lassen. In der Annahme, dass der Poller auch das Signal vom Bus bekommen habe, setzte er sein Fahrzeug in Bewegung. Als er im Begriff war den Poller zu überfahren bemerkte er im letzten Augenblick, dass sich dieser wieder erhob. Daraufhin bremste der Fahrer den Bus scharf ab um eine Kollision zu vermeiden. Drei, sich im Bus befindliche Fahrgäste wurden durch die scharfe Bremsung leicht verletzt und wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Alle konnten dieses aber noch am gleichen Tag wieder verlassen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

