Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Feuerteufel in Wieblingen unterwegs - Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Feuerwehr und Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen zwischen 02.40 Uhr und 4.30 Uhr zu insgesamt drei Bränden im Heidelberger Stadtteil Wieblingen gerufen. Während die ersten beiden Brände in der Mannheimer Straße eine Mülltonne und einen Stapel Zeitungen betrafen, verlief der dritte Brand weniger glimpflich. An der Ecke Käfertaler Straße/Ilvesheimer Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein Wohnwagen auf Höhe des dortigen Kinderspielplatzes in Flammen. Die Flammen schlugen schon meterhoch in den Nachthimmel, sodass ein komplettes Abbrennen des Wohnwagens nicht zu verhindern war. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Aufgrund der regennassen Witterung ist bei den drei Bränden mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung auszugehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 0621 174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

