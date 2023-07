POL-MA: Heidelberg, BAB 656: Ungewöhnliches Hindernis auf der Autobahn

Heidelberg (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einer Verpuffung in einem Restaurant in der Römerstraße. Aus bislang unbekannten Gründen explodierte der Herd in der Restaurantküche und geriet hierbei in Brand. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und lüftete im Anschluss die Räumlichkeiten. Der bei der Verpuffung in der ...

