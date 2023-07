Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim nach Unfall nicht mehr gesperrt. Mercedes Sprinter mit Wohnanhänger verunfallt. PM Nr. 2

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Unfall gegen 17.34 Uhr auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn Höhe von Balzfeld war die Fahrbahn aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers gesperrt. Die Fahrbahn ist seit 20.39 Uhr wieder frei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste sich von einem Mercedes Sprinter, aufgrund bislang unbekannter Ursache, der mitgeführte Wohnanhänger von der Anhängevorrichtung. Hierdurch drehte sich das Zugfahrzeug und der Wohnanhänger kippte zur Seite. Die drei im Mercedes-Sprinter befindlichen Insassen zogen sich durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen in Form Prellungen und Schleudertraumen zu. Sie wurden durch Rettungssanitäter per Rettungswagen vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser nach Heilbronn verbracht. Der Einsatz des Hubschraubers war nicht von Nöten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Die Bergung des Wohnanhängers sowie des nicht mehr fahrbereiten Zugfahrzeuges dauerte bis 20.25 Uhr. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe bis 20.39 Uhr gereinigt werden. Hiernach wurde die Fahrbahn wieder komplett freigegeben.

