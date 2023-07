Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Unfall nach Starkregen auf der Autobahn

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots)

Ein 58-Jähriger fuhr am Sonntag auf der mittleren Spur der A6 in Richtung Heilbronn. Um kurz vor 8 Uhr geriet er unweit der Anschlussstelle Sinsheim in einen Starkregen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und einem Hinweisschild der Ausfahrt. Als das Auto in den Grünstreifen geriet, überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam nach knapp 150 m, oberhalb einer Böschung, auf der Seite zum Liegen. Glücklicherweise wurde der 58-Jährige nur leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein Totalschaden, der mit knapp 70.000 Euro beziffert wird.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn bis 10:30 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell