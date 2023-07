Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autoaufbrüche - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Wochenende fanden in Dielheim mehrere Einbrüche in Fahrzeuge statt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 12 Uhr wurde in der Industriestraße auf einem Parkplatz die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen und dieses im Anschluss durchwühlt. Im Anschluss versuchte der bislang unbekannte Täter oder die Täterin durch Manipulation des Zündschlosses das Fahrzeug zu starten, was jedoch nicht glückte.

Ähnliches geschah am Sonntag im Zeitraum zwischen 00.30 Und 08 Uhr in der Bachstraße bei zwei weiteren Fahrzeugen. Bei der Inaugenscheinnahme der Fahrzeuge durch die Polizisten konnte erkannt werden, dass neben den eingeschlagenen Beifahrerfenstern auch die Verkleidung unterhalb der Lenkräder abmontiert wurde. Auch hier wurde der Versuch unternommen, diese kurzzuschließen. Dieses Vorhaben misslang jedoch offenbar ebenfalls.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem unbekannten Täter oder der Täterin geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch melden, unter: 06222-57090.

