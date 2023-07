POL-MA: Heidelberg: Unbekannte entwenden Rasenmähroboter aus Garten

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 52-Jährige Zeugin meldete einen Einbruch in eine Grillhütte in der Jakob-Bernhard-Straße. Diese wurde am Samstag gegen 14 Uhr verschlossen verlassen und am Sonntag gegen 18 Uhr unverschlossen aufgefunden. Im Innern konnten mehrere Zigarettenstummel und ein beschädigter festgestellt werden. Die verschlossene Tür der ...

mehr