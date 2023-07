Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte legen E-Scooter auf Straßenbahngleise - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft legte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um kurz nach halb eins, einen Leih-E-Scooter an der Haltestelle "Käfertal-Süd" auf die Gleise der Straßenbahn. Die Straßenbahnfahrerin der Linie 5 erkannte zwar das Hindernis, konnte die Bahn aber auf Grund des langen Bremswegs nicht mehr vollständig abbremsen, so dass es zu einer Kollision kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am E-Scooter entstand ein Schaden von knapp 2000 Euro. Wie hoch jener an der Straßenbahn ist, bedarf der weiteren Abklärung. Sie konnte aber ihre Fahrt fortsetzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-71849-0, zu melden.

