Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Radler bei Unfall schwer verletzt

Ein 54 Jahre alter Rennradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in der Gartenstraße schwer verletzt. Der 54-Jährige war in Richtung Lägelerstraße unterwegs und kam an einer Fahrbahnkante zu Fall. Durch die wuchtige Kollision schlitterte der Mann in Richtung Lägelerstraße und kollidierte mit einem Absperrpfosten. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen mit Knochenbrüchen in eine Klinik.

Weingarten

Übler Halloween-Scherz zieht Sachschaden nach sich

Mit rohen Eiern haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Häuser unter anderem in der Michael-Kraf-Straße und in der Jakob-Reiner-Straße beworfen. Dadurch wurde der Außenputz in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu den Tätern.

Baienfurt

Fahrrad durch Feuer beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr ein Pedelec beschädigt, das auf dem Fahrradabstellplatz hinter dem Rathaus am Marktplatz abgestellt war. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge legten die Unbekannten Papierreste um das Fahrrad und zündeten diese an. Am Pedelec entstand durch das Feuer Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wolpertswende

Diebe entwenden unter anderem Fahrräder aus Keller

Mehrere Fahrräder, einen Kinderroller und einen Rollator haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße entwendet. Der Sachschaden wird auf über 2.000 Euro beziffert. Personen, die in der Nacht im Bereich des Mehrfamilienhauses Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden, das wegen Diebstahls ermittelt.

Wilhelmsdorf

Vandalen richten in Kirche Schaden an

In der St.-Antonius-Kirche in der Zußdorfer Straße haben am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr bislang unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten beschädigten die diesjährige Osterkerze, stellten mehrere andere Kerzen um und tropften Wachs auf den Parkettboden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden, der wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Wangen

Pflastersteine auf Zufahrt gelegt - Auto beschädigt

In die Zufahrt zu einem Behördenparkplatz in der Liebigstraße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstagfrüh zwei große Pflastersteine gelegt. Beim Befahren der Zufahrt übersah ein 28-jähriger Autofahrer die Steine, wodurch an seinem Wagen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen, das wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Argenbühl

Stacheldraht stoppt flüchtenden Autofahrer nicht

Mehrere Anzeigen zieht eine polizeiliche Fahrzeugkontrolle nach sich, vor der ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwoch kurz vor 10 Uhr geflüchtet ist. Eine Polizeistreife wollte den Wagen mit dem 42-Jährigen bei Eglofs kontrollieren. Anstatt anzuhalten, fuhr der Mann in einen Hofraum, stellte seinen Pkw ab und versteckte sich. Mehrere Polizeistreifen suchten nach dem 42-Jährigen und konnten ihn schließlich in rund 100 Metern Entfernung im Unterholz antreffen, wo er wieder die Beine in die Hand nahm und durch das Gebüsch flüchtete. Die ihm auf den Fersen folgenden Beamten konnten den 42-Jährigen kurz festhalten, woraufhin alle drei Personen in einen Stacheldraht fielen und sich leicht verletzten. Der 42-Jährige ließ sich davon offenbar nicht beeindrucken, versuchte erneut zu flüchten und wurde schließlich von den Polizisten vorläufig festgenommen. Alkoholisiert war der 42-Jährige zwar nicht, stand jedoch augenscheinlich unter Drogen. Der Grund für seine Flucht dürfte zudem darin bestanden haben, dass der Mann derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Beschlagnahme des Fahrzeugs und Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft sind die Folge.

Leutkirch

Unbekannte heben Schachtdeckel aus und entwenden Triopan

Einen Schachtdeckel im Kronengässle haben Unbekannte am Dienstag gegen 21 Uhr ausgehoben und in die Eschach geworfen. Eine alarmierte Polizeistreife sicherte die dadurch entstandene Öffnung mit einem Triopan ab. Im Laufe der Nacht entwendeten dann bislang unbekannte Täter das Dreibein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Diebstahls und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Triopans geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Reifen abgestochen

An insgesamt acht Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kurzen Straße und in der Bauhofgasse die Reifen zerstochen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Mit knapp zwei Promille und Drogen hinterm Steuer

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 32-Jährigen zu, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 2 Uhr in Reichenhofen am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Zunächst vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch von dem Mann ausgehend. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb der 32-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Dort stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur dem Alkohol zugesprochen, sondern auch Marihuana konsumiert hatte. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell