Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Graffiti gesprüht

Sachschaden in noch unklarer Höhe haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch durch Graffitis im Hagentorweg an einer Unterführung der B 313 angerichtet. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Sprayer unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Hohentengen

Schlagstock ausgepackt- Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Unter anderem wegen Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 19 Jahre alten Autofahrer, der am Mittwochabend zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt einem 24-Jährigen zunächst dicht aufgefahren sein soll. Als die beide in Hohentengen anhielten, stieg der junge Mann den bisherigen Ermittlungen zufolge mit einem Schlagstock in der Hand aus seinem Wagen aus und trat dem Älteren in bedrohlicher Haltung gegenüber. Anschließend fuhr der 19-Jährige ohne weitere Auseinandersetzung davon. Den Pkw-Lenker erwartet nun aufgrund seines Verhaltens eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell