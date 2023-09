Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Person mit Gaspistole in Berufsschule +++ Herumgepöbelt und Widerstand geleistet +++ Einbrecher entwenden Schmuck und Porzellan +++ Zwei Einbrüche in Bürogebäude

Wiesbaden (ots)

1. Person mit Gaspistole in Berufsschule, Wiesbaden, Hermannstraße, Montag, 18.09.2023, 13:00 Uhr

(da)In Wiesbaden ist am Montagmittag eine Person festgenommen worden, die zuvor mit einer Schusswaffe in einer Berufsschule gesehen worden war. Gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die sich auf dem Gelände einer Berufsschule in der Hermannstraße aufhalten und soeben eine Schusswaffe gezeigt haben soll. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Person, einen 23-jährigen Schüler, schnell ausfindig machen und festnehmen. Bei der gemeldeten Waffe handelte es sich um eine Gaspistole, die der junge Mann in einer Umhängetasche mit sich führte. Die Waffe wurde sichergestellt. Darüber hinaus durchsuchte die Polizei die Wohnung des nunmehr Beschuldigten. Dort konnten jedoch keine weiteren Waffen gefunden werden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes.

2. Herumgepöbelt und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Luisenplatz, Montag, 18.09.2023, 17:30 Uhr

(da) Für einen pöbelnden jungen Mann endete der Tag am Montag im Polizeigewahrsam. Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der am Louisenplatz mehrere Passanten anpöbeln, bedrohen und beleidigen würde. Als die Einsatzkräfte den 23-Jährigen antrafen und einer Kontrolle unterzogen, konnte er seine Aggressionen auch hier nicht zurückhalten und setzte seine Beleidigungen nun in Richtung der Beamtinnen und Beamten fort. Schlussendlich sollte es für ihn deshalb in den Polizeigewahrsam gehen, wobei er sich gegen seine Festnahme wehrte und mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte trat, die jedoch nicht verletzt wurden. Seine Ingewahrsamnahme konnte er hierdurch auch nicht verhindern.

3. Einbrecher entwenden Schmuck und Porzellan, Wiesbaden, Kröckelbergstraße, festgestellt am 18.09.2023

(da)Einbrecher erbeuteten in den vergangenen Tagen in Wiesbaden diversen Schmuck und Porzellan. Am Montagabend mussten die Verantwortlichen eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Kröckelbergstraße feststellen, dass in dieses eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten sich in den vergangenen Tagen gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft und dort diversen Schmuck sowie Porzellan entwendet. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt über den Wintergarten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zwei Einbrüche in Bürogebäude,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 17.09.2023, 13:40 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 07:20 Uhr, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 17.09.2023, 13:40 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 07:20 Uhr

(da) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in zwei Bürogebäude in Wiesbaden eingebrochen. Vermutlich zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zutritt zu einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Hier hebelten sie die Eingangstüren einer Arztpraxis, einer Anwaltskanzlei und einer Vermögensberatung auf, um in den jeweiligen Büros auf Beutezug zu gehen. Hier waren sie jedoch nicht erfolgreich. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. So blieb es bei einem Sachschaden von über tausend Euro. In unmittelbarer Nähe, am Kaiser-Friedrich-Ring, kam es im gleichen Zeitraum zu einem weiteren Einbruch in ein Bürogebäude. Hier waren zwei Büroräume das Ziel der Einbrecher. Wie im erstgenannten Fall hebelten die Unbekannten die Eingangstüren auf, um anschließend ebenfalls erfolglos auf Beutezug zu gehen und somit auch hier lediglich einen Sachschaden von über tausend Euro zu hinterlassen. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell