Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Audi A4 flüchtet vor Kontrolle und kollidiert bewusst mit Polizeifahrzeug +++ Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus +++ Vorsicht beim Geldwechseln

Wiesbaden (ots)

1. Audi A4 flüchtet vor Kontrolle und kollidiert bewusst mit Polizeifahrzeug, Wiesbaden, Tannhäuserstraße, 15.09.2023, 01.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag ist der Fahrer eines schwarzen Audi A4 in Wiesbaden vor einer Kontrolle geflüchtet und bewusst mit dem Polizeifahrzeug kollidiert. Eine Zivilstreife wollte den mit zwei Männern besetzten Audi gegen 01.45 Uhr in der Tannhäuserstraße einer Kontrolle unterziehen. Die Streife schaltete daraufhin Blaulicht und Martinshorn ein und hielt das Fahrzeug an. Als die Beamten aus Dienstwagen ausstiegen, fuhr der Audi jedoch plötzlich weiter und ergriff die Flucht. Im Rahmen der daraus resultieren Verfolgungsfahrt stieß der Audifahrer gegen das Zivilfahrzeug und flüchtete mit rasanter sowie rücksichtsloser Fahrweise über die Erich-Ollenauer Straße in Richtung Gibber Straße, wo die Beamten den Pkw dann aus den Augen verloren. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Pkw verlief ohne Erfolg. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde niemand verletzt, am Polizeifahrzeug entstand jedoch Sachschaden. Mögliche Geschädigte der gefährlichen Fahrweise sowie hinweisgebende Personen, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Langendellschlag, 14.09.2023, 13.40 Uhr,

(pl)Die Mitteilung über eine möglicherweise mit einer Pistole bewaffnete Person hat am Donnerstagmittag in Wiesbaden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau meldete der Polizei gegen 13.40 Uhr, dass im Bereich der Straße "Langendellschlag" eine vierköpfige Jugendgruppe unterwegs sei, von denen einer einen waffenähnlichen Gegenstand mitführen würde. Aufgrund der Mitteilung wurden unmittelbar Polizeikräfte vor Ort entsandt. Zu der beschriebenen Gruppe konnten jedoch keine weiteren Hinweise erlangt werden. Es gingen auch keine weiteren Meldungen bei der Polizei ein.

3. Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden-Schierstein, Otto-Reutter-Straße, 14.09.2023, 09.50 Uhr,

(pl)In der Otto-Reutter-Straße in Schierstein wurde am Donnerstagvormittag ein Mann durch einen Trickdieb um Bargeld gebracht. Der Geschädigte wurde gegen 09.50 Uhr von dem Unbekannten angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Beim anschließenden Geldwechsel griff der Täter in die Geldbörse des Wiesbadeners und entwendete hierbei unbemerkt mehrere Geldscheine. Der Dieb wurde als ca. 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit kurzen hellen Haaren und einer kräftigeren Statur beschrieben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: A3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen TuR Medenbach und AK Wiesbaden Mittwoch: A66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und Erbenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell