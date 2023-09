Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Süd

Polizei sucht nach Unfallverursacherin

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (05.09.2023) ereignete sich im Kreuzungsbereich Werner-Kock-Straße/Fackenburger Allee in Lübeck ein Auffahrunfall. Ein schwarzer Kleinwagen fuhr auf einen VW Golf auf. Beide Beteiligten unterhielten sich zunächst, gingen dann aber ohne Datenaustausch auseinander. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin des schwarzen Kleinwagens.

Gegen 20:15 fuhr der 32-jährige Fahrer eines VW Golf aus der Werner-Kock-Straße nach links in die Fackenburger Allee. Dort musste er verkehrsbedingt warten, um einen Radfahrer queren zu lassen. In dem Moment fuhr ein schwarzer Kleinwagen, vermutlich ein Hyundai, auf den Golf auf.

Die Fahrerin mittleren Alters und der 32-jährige Lübecker unterhielten sich kurz in türkischer Sprache, gingen dann aber ohne Personalienaustausch auseinander, nachdem die Frau sich bei dem Mann entschuldigt hatte. Weil an dem Golf ein Schaden entstanden ist, wandte sich der Lübecker an die Polizei und meldete dort den Unfall.

Diese sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen oder die Fahrerin geben können. Aber auch die Frau selbst wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de mit dem Revier in Verbindung zu setzen, damit die Schadenregulierung in die Wege geleitet werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell