Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Arbeitsunfall auf einer Baustelle - zwei verletzte Arbeiter

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (06.09.) kam es auf einer Baustelle in Burg auf Fehmarn zu einem folgenschweren Arbeitsunfall, bei dem ein Mann leicht und ein weiterer lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 15:00 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Fehmarn zu einer Baustelle im Stadtgebiet von Burg auf Fehmarn in die Theodor-Storm-Straße gerufen. Zwei Arbeiter, ein 52-Jähriger und ein 43-Jähriger, die sich in einer ca. fünf Meter tiefen Baugrube befanden, wurden vom herabstürzenden Erdreich verschüttet, sodass teilweise nur noch die Köpfe zu erkennen waren. Vor Ort befindliche Handwerker begannen sofort, die eingeschlossenen Männer mit Schaufeln zu befreien. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer am Kopf, dass zum Zeitpunkt der Bergung Lebensgefahr bestand und er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Der andere verunfallte Mann konnte leicht verletzt aus der Grube gehoben werden und wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Was zu dem Abrutschen des Erdreiches in der Baugrube führte, wird aktuell ermittelt. Die Berufsgenossenschaft wurde durch die Polizei informiert und erschien vor Ort.

