Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Zeugen und Beteiligter nach Unfall gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am 24. August 2023 (Donnerstag) ereignete sich in Lübeck in den frühen Morgenstunden in der Memelstraße an der Einmündung des Helen-Keller-Weg ein Verkehrsunfall, bei der die Fahrerin eines E-Scooters von einem Audi angefahren und verletzt wurde. Die Polizei sucht neben dem Audifahrer auch nach Zeugen.

Kurz nach 05:00 Uhr des Donnerstagmorgens fuhr eine 25-jährige Lübeckerin mit ihrem E-Scooter in der Memelstraße in Richtung Schwartauer Landstraße. Als sie sich gerade auf Höhe der Einmündung des Helen-Keller-Weges befunden hatte, kam aus diesem ein weißer Audi herausgefahren. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und die Frau schlug auf der Fahrbahn auf.

Der Audifahrer stieg daraufhin aus und erkundigte sich nach der 25-Jährigen. Man hatte sich kurz verständigt und unter leichtem Schock stehend gab die junge Frau zu verstehen, dass alles in Ordnung sei. So setzten beide ihren Weg fort, ohne ihre Daten ausgetauscht zu haben. Im weiteren Verlauf des Tages klagte die Geschädigte über starke Schmerzen und suchte einen Arzt auf.

Es wurden diverse Prellungen bei der Frau festgestellt und attestiert. Anschließend begab sich die Lübeckerin zur Polizei und meldete den Unfall dort. Die Ermittler des 2. Polizeireviers Lübeck fragen nun, ob jemand Angaben zu dem Unfallgeschehen, dem weißen Audi oder dessen Verbleib machen kann. Außerdem wird der Audifahrer selbst gebeten, sich an das 2. Polizeirevier Lübeck zu wenden.

Zeugen und der unfallbeteiligte Autofahrer erreichen das Revier unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell