Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Drei zerstochene Reifen in einer Straße - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag, 03.09.2023, auf Montag, 04.09.2023 wurde in der Dorotheenstraße im Stadtteil St. Gertrud an drei Autos jeweils ein Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagmorgen (04.09.) nahmen Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck insgesamt drei Sachbeschädigungen an parkenden Autos in der "Dorotheenstraße" auf.

Die betroffenen Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand in der ruhigen Wohngegend abgestellt und bei allen wurde, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, mit einem spitzen Gegenstand jeweils ein Reifen zerstochen. Bei den tatbetroffenen Autos handelt es sich um einen Daimler-Benz - Marco Polo in braun, einen Skoda Fabia in blau sowie einen VW Transporter in der Farbe grün.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird zurzeit auf ca. 800 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in drei Fällen und sucht nach Zeugen, die Auskunft über die Tat oder den möglichen Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden dankend unter der Rufnummer 0451 - 131 7460 oder per E-Mail unter Luebeck.Pst-Hx@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell