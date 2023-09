Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brandmeldeanlage löst in Wohnheim aus

Schiffdorf (ots)

In den Sonntagabendstunden, des 27. August 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel um 22:37 Uhr in die Bohlenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Wohnheim löste kurz zuvor die automatische Brandmeldeanlage aus. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und einer ersten Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es bestand hier keine Gefahr und konnte als Fehlalarm deklariert werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell