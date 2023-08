FFW Schiffdorf: Mann, Kind und Hund retten sich selbst - Wohnungsbrand endet glimpflich

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Schiffdorf-Wehden (ots)

In der Nacht von Mittwoch, auf Donnerstag, den 24. August 2023, meldeten Anrufer gegen 01:12 Uhr nachts der Leitstelle Bremerhaven einen Wohnungsbrand in der Talstraße in Wehden. Aufgrund der Aussage, dass sich vermutlich noch Personen im Gebäude befinden sollten, wurde umgehend ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften zur Einsatzstelle beordert. Hierunter waren die Ortsfeuerwehren Wehden, Spaden und Laven, sowie Gemeindebrandmeister und Führungsgruppe, der Gemeinde Schiffdorf. Ebenfalls waren Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte zügig Entwarnung gegeben werden. Es befand sich keine Person mehr im Gebäude, ein junger Mann, konnte sowohl sich, ein 20 Monate altes Kind und einen Hund ins Freie retten. Nur der junge Mann atmete leicht Rauch ein und wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, konnte aber vor Ort verbleiben. Die Feuerwehr ging, mit mehreren Trupps unter Atemschutz, in das Gebäude vor, um eine Brandbekämpfung einleiten zu können. Nach Erkundung durch die Trupps im Inneren konnte festgestellt werden, dass sich ein im Wohnzimmer befindliches, Sofa in Brand geraten war. Besonders herausfordernd war für die Trupps die extrem verrauchte Umgebung innerhalb der Wohnung und die hohe Temperatur.

Der Angriffstrupp löschte das Sofa im Inneren ab und transportierte dieses nach draußen für weitere Löschmaßnahmen. Neben der Brandbekämpfung im 1. Obergeschoss wurde auch eine anliegende Wohnung auf Verrauchung und Schäden überprüft. Abschließend wurde die Brandwohnung gelüftet und an die Polizei, für weitere Ermittlungen, übergeben und durch die Polizei gesperrt. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben, die Wohnung ist aber derzeit unbewohnbar. Im Einsatz waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Gegen ca. 03:00 Uhr konnten auch die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle in Wehden verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell