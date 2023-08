Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr rettet Rind aus Graben - Unterstützung durch landwirtschaftliche Maschine

Bild-Infos

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 08. August 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 18:44 Uhr, in den Marnkeweg nach Spaden alarmiert. Auf einer Weidefläche in der Spadener Feldmark befand sich ein Rind im Graben und konnte diesen eigenständig nicht mehr verlassen. Parallel zur Feuerwehr organisierte diese einen Traktor mit Frontlader, so konnte vor Ort das Rind mittels Gurt und Trecker aus dem Graben gehievt werden. Besonders schwierig gestaltete sich zunächst das Auffinden des Tieres, da es sich um einen großen Suchbereich handelte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell