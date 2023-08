Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Windböen sorgen für Einsätze im Gemeindegebiet

Am Dienstag, den 08. August 2023, kam es in Norddeutschland zu mehreren starken Windböen, welche für zwei Einsätze innerhalb der Gemeinde Schiffdorf sorgten. Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 17:07 Uhr in die Hausschildstraße nach Spaden alarmiert. Hier brach ein Baum ab und landete auf einem geparkten Pkw. Zusätzlich blockierte der Baum den Fußweg. Die Feuerwehr entfernte den Baum zügig und konnte die Einsatzstelle verlassen. Zur Schadenshöhe kann durch die Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden, dass Fahrzeug ist weiterhin fahrtauglich. Kurze Zeit später, um 17:43 Uhr, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf in den Gewerbepark Schiffdorf alarmiert. Hier blockierte ein umgestürzter Baum ebenfalls die Fahrbahn. Mittels Motorkettensäge wurde dieser zügig zersägt und die Straße konnte somit nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.

