Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr befreit Straße von Baum - LKW-Fahrer unterstützt

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Mittagsstunden, des 07. August 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 12:56 Uhr auf die Wehdener Straße in Richtung Wehden alarmiert. Aufgrund von Sturmböen wurde hier ein Baum entwurzelt und blockierte die gesamte Straße und behinderte so den gesamten Verkehr. Bei Ankunft der Feuerwehr wartete bereits ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug und einem Kran am LKW. Dieser bot seine Hilfe an, sodass der Einsatz schnell abgearbeitet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell