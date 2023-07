Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst mit Tragehilfe

Schiffdorf-Wehden (ots)

Am Donnerstag, den 13. Juli 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Wehden um 06:57 Uhr nach Wehden, in die Straße Wakelsacker alarmiert. Grund war ein vorrausgehender Rettungsdiensteinsatz, wobei die Rettungswagenbesatzung Unterstützung in Form von Tragehilfe benötigte. Die Feuerwehr unterstützte hier bei der Umlagerung aus dem Wohnhaus in den Rettungswagen und konnten somit den Einsatz zügig abschließen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell