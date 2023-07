Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Grill brennt auf Balkon - Bewohner löschen selbst

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Freitagabendstunden, des 07. Juli 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 19:01 Uhr in die Nordstraße nach Spaden alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus fing ein Gasgrill, auf einem Balkon im ersten Obergeschoss, ungewollt Feuer. Anwohner konnten das Feuer glücklicherweise vor Ankunft der Feuerwehr löschen und eine größere Brandausbreitung, sowie höheren Schaden, verhindern. Die Feuerwehr kontrollierte abschließend mittels Wärmebildkamera den Grill und die Einsatzstelle, konnte aber zügig den Einsatz wieder beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell