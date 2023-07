Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Baum behindert Fahrbahn - Sturmböen sorgen erneut für Einsatz

Schiffdorf-Bramel (ots)

In den Abendstunden des 09. Juli 2023 wurde um 20:47 Uhr die Ortsfeuerwehr Bramel, während heftiger Sturmböen, in die Lange Straße nach Bramel alarmiert. Auf Höhe des Ortseingangs wurde durch Anrufer ein Baum auf Straße gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde dieser beseitigt, so dass hier keine weitere Gefahr von ausgehen konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell