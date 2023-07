Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Mobiltelefon setzt automatischen Notruf ab

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 09. Juli 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst nach Wehdel alarmiert. Grund dieser Alarmierung war ein automatischer Notruf, durch ein Mobiltelefon. Aufgrund dessen, dass kein Rückruf möglich war wurden umgehend alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die geortete Gegend alarmiert. Vor Ort konnte jedoch kein Verkehrsunfall oder ein sonstiges Ereignis ausgemacht werden. Nach einer gründlichen Suche in der näheren Umgebung wurde der Einsatz, in Absprache mit der Polizei und dem Rettungsdienst beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell