FFW Schiffdorf: Ortsfeuerwehr Schiffdorf hält Jahreshauptversammlung ab - erstmalig im neuen Feuerwehrhaus

Schiffdorf (ots)

Am Freitag, den 26. Mai 2023 lud die Ortsfeuerwehr Schiffdorf traditionell zur Jahreshauptversammlung ein. Nicht ganz traditionell in diesem Jahr - das Datum. Grund für die Verlegung in den Mai war der Neubau des Feuerwehrhauses in der Brameler Straße, was pünktlich bezogen werden konnte und hier erstmalig die traditionelle Jahreshauptversammlung abgehalten werden konnte.

Neben der Begrüßung aller Kameradinnen und Kameraden, sowie anwesenden Gästen und dem gemeinsamen Essen startete Florian Wiesner, Ortsbrandmeister Schiffdorf, mit seinem Ortsbrandmeisterbericht des Jahres 2022. Die Ortsfeuerwehr Schiffdorf besteht mit aktuellem Stand aus 79 Kameradinnen und Kameraden, bestehend aus der Alters- und Ehrenabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung. Insgesamt wurden so 55 Einsätze im Jahr 2022 durch die Einsatzabteilung abgearbeitet. Besonders beachtenswert war hier die Sturmnacht Mitte Februar.

Ansonsten konnte die Ortsfeuerwehr ihren normalen Veranstaltungen und Diensten nachkommen. Unter anderem wurde das traditionelle Osterfeuer, sowie ein Skat- und Kniffelturnier veranstaltet. Auch an der Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung des Brandschutzabschnittes Cuxhaven-Nord nahm die Ortsfeuerwehr mit mehreren Kameraden teil.

Selbstverständlich durften auch Ehrungen und Beförderungen nicht fehlen. Laura Pagel, Otto Koch und Tanja Norden-Linnemann wurden zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann befördert. Henning Rose wurde zum ersten Hauptfeuerwehrmann befördert. Michael Müller konnte sich über eine Ehrung für 25 jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr freuen. Wilfried Harrje erhielt eine Ehrung für 40 jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Kristin Schüler wurde geehrt, da sie die beste Dienstteilnahme aufweisen konnte. Eine ganz besondere Ehrung erhielt Lothar Buhl, dieser wurde zum Ehrenortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Schiffdorf ernannt. Buhl war in der Zeit von 1993 bis 2008 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr und war maßgeblich beteiligt an der Gründung der Jugendfeuerwehr Schiffdorf.

