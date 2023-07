Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Türnotöffnungen binnen weniger Tage

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 21. Juli 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden um 20:43 Uhr in die Straße Am Westerfeld nach Spaden alarmiert. Zuvor wurde bereits der Rettungsdienst dorthin alarmiert, da sich eine hilflose Person über den Notruf meldete. Nach einer schnellen Erkundung konnte die Feuerwehr sich zügig Zugang zu dem Einfamilienhaus verschaffen und der Rettungsdienst die Erstversorgung des Patienten übernehmen, um ihn abschließend in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung zu transportieren.

Nur zwei Tage später, am 23. Juli 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden gleichzeitig mit dem Rettungsdienst um 17:33 Uhr in den Meersenweg nach Spaden alarmiert. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses musste eine verschlossene Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden, um dem Rettungsdienst den Zugang zu einer hilflosen Person, innerhalb der Wohnung, zu ermöglichen. Um auf alle Fälle vorbereitet zu sein, wurde parallel zur Türöffnung auch eine Leiter am hinteren Teil des Gebäudes in Stellung gebracht. So wäre umgehend ein weiterer Zugang über den Balkon möglich gewesen, falls es bei der Tür Probleme geben sollte.

