Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Schwerer Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 79a zwischen Ebersteinburg und Gagenau-Selbach ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Land Rover fuhr talwärts in Richtung Selbach. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke Tesla. Dieser stieß noch mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw Mercedes zusammen und schleuderte die Böschung hinab, wo er an einem Baum zum Stillstand kam. Im Fond des Tesla saß ein 65-jähriger Mitfahrer, der so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Tesla wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Baden-Baden geborgen werden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von 60.000 Euro. Die Landstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis um 01:20 Uhr gesperrt werden.

/AHim

