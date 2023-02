Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Ermittlungen nach Landfriedensbruch eingeleitet, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Reichenbacher Hauptstraße, mussten Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet werden. Zunächst wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr aufgrund einer Streitigkeit zu einer Gaststätte in die Reichenbacher Straße gerufen. Dort befanden sich rund 20 überwiegend polizeibekannte Personen, die eine weitere Person bedrohten. Den alarmierten Einsatzkräften traten die Personen sofort sehr aggressiv entgegen und beleidigten und bedrohten die eingesetzten Beamten. Nach Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnte ein gegen die Personengruppe ausgesprochener Platzverweis durchgesetzt werden, nachdem diesem zuvor keine Folge geleistet wurde. Dabei wurden die Beamten weiterhin bedroht, massiv beleidigt und es kam zu Widerstandshandlungen gegen die Polizeibeamten. Gegen zwei Beteiligte musste dabei unmittelbarer Zwang angewandt und eine Ingewahrsamnahme durchgesetzt werden. Im Laufe dessen wurden zwei Polizeibeamte, unter anderem durch eine Bisswunde, verletzt. Durch einen vierköpfigen Teil der Gruppe, der im Laufe der Maßnahmen geflüchtet war, soll es im Bereich "Am Gießenbach" zu einer weiteren Körperverletzung gekommen sein, bei dem das Opfer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Polizeireviers Lahr in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg geführt. Zeugen, die zu den Vorfällen Hinweise liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell