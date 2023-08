Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Passant meldet brennenden Mülleimer - schlimmeres Ausmaß kann verhindert werden

Schiffdorf-Spaden (ots)

In der Nacht von Dienstag, auf Mittwoch den 09. August 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 01:00 Uhr mit dem Stichwort ,,Mülleimerbrand - steht an Gebäude'' in den Neufelder Weg nach Spaden alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollte hier ein Mülleimer brennen, welcher sich in unmittelbarer Nähe zu einem großen Einkaufszentrum befand.

Aufgrund der Gefahr der Ausbreitung rüstete sich der Angriffstrupp noch auf der Anfahrt mit Atemschutz aus. Nach Ankunft konnte zunächst Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Mülltonne, welche in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer konnte glücklicherweise aber noch nicht auf das anliegende Gebäude übergreifen. Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet und das Feuer gelöscht. Abschließend wurde die Wand und die Überreste mittels Wärmebildkamera überprüft, um ein weiteres Feuer zu verhindern.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell