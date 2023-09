Lübeck (ots) - Bereits am 24. August 2023 (Donnerstag) ereignete sich in Lübeck in den frühen Morgenstunden in der Memelstraße an der Einmündung des Helen-Keller-Weg ein Verkehrsunfall, bei der die Fahrerin eines E-Scooters von einem Audi angefahren und verletzt wurde. Die Polizei sucht neben dem Audifahrer auch nach Zeugen. Kurz nach 05:00 Uhr des ...

mehr