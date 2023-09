Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ladendieb greift Mitarbeiter an und leistet Widerstand +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Ohne Führerschein und alkoholisiert Unfall verursacht

Wiesbaden (ots)

1. Ladendieb greift Mitarbeiter an und leistet Widerstand, Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 12.09.2023, 16.00 Uhr bis 16.10 Uhr,

(pl)Ein Ladendieb hat am Dienstagnachmittag drei Mitarbeitende eines Einkaufsmarktes in der Stegerwaldstraße angegriffen und anschließend Widerstand geleistet. Der Dieb wurde gegen 16.00 Uhr dabei erwischt, wie er mit einem Einkaufswagen voller gestohlener Ware den Markt verließ und in Richtung Straße davonlief. Zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter des Marktes nahmen daraufhin die Verfolgung auf und wurden im weiteren Verlauf von dem Mann angegriffen. Anschließend ergriff der Dieb die Flucht, konnte aber wenig später von den verständigten Polizeikräften in der Erich-Ollenhauer-Straße lokalisiert werden. Der Mann schob zu diesem Zeitpunkt einen mit Dosen und Flaschen gefüllten Einkaufswagen vor sich her. Statt den Anweisungen der Polizei nachzukommen, habe der 28-Jährige eine Getränkedose in Richtung der eingesetzten Kräfte geworfen und sich den polizeilichen Maßnahmen massiv widersetzt, so dass gegen den aggressiven Mann Pfefferspray eingesetzt und er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Der 28-Jährige muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 09.09.2023 bis 12.09.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp wurde in den vergangenen Tagen eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte im vorliegenden Fall mehrere Geldüberweisungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

3. Ohne Führerschein und alkoholisiert Unfall verursacht, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 12.09.2023, 21.55 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend verursachte ein führerscheinloser und unter Alkoholeinfluss stehender 56-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 56-Jährige war gegen 21.55 Uhr mit einem 3er BMW von der Willi-Werner-Straße kommend auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Als er dann in die Hans-Böckler-Straße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit der auf der Fußgängerinsel befindlichen Ampel zusammen. Im Anschluss setzte er seinen Wagen zurück, verlor aber erneut die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über den Gehweg auf den Grünstreifen. Hierbei krachte der BMW gegen einen Verteilerkasten und zerstörte diesen vollständig. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell