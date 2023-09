Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Über Bahngleise vor der Polizei geflüchtet +++ Zigaretten und Elektrogeräte aus Einkaufsmarkt entwendet +++ Ortsschild gestohlen +++ Unfall beim Abbiegen

Wiesbaden (ots)

1. Über Bahngleise vor der Polizei geflüchtet, Wiesbaden, Mainzer Straße, 12.09.2023, 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag löste ein 27-jähriger Mann im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofs einen Polizeieinsatz aus, welcher zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bahngleise führte. Der Mann sorgte gegen 11.30 Uhr in einem Linienbus für Ärger. Als er dann an der Haltestelle "Weidenbornstraße" in der Mainzer Straße den Bus der Linie 6 trotz Aufforderung des Fahrers nicht verlassen wollte, wurde die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizei ergriff der 27-Jährige die Flucht und rannte in Richtung Schlachthof auf die Gleisanlage davon. In Folge dessen mussten die Bahngleise gesperrt werden. Der Flüchtende bewarf die eingesetzten Polizeikräfte sowie Passanten mit Steinen sowie einem weiteren Gegenstand und schlug zwei Polizeibeamte mit einer Holzlatte. Gegen 11.50 Uhr konnte der 27-Jährige schließlich festgenommen und der Bahnverkehr gegen 12.10 Uhr wieder freigeben werden. Durch die Attacke mit der Holzlatte wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Einer der beiden musste aufgrund einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Festgenommene muss sich nun wegen seines Verhaltens in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Zigaretten und Elektrogeräte aus Einkaufsmarkt entwendet, Wiesbaden, Glarusstraße, 09.09.2023, 20.20 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde ein Einkaufsmarkt in der Glarusstraße von einer Einbrecherin heimgesucht. Die Täterin verschaffte sich gegen 20.20 Uhr Zutritt in die Filiale und schlug im Verkaufsraum eine Glasvitrine ein, um hieraus Zigaretten sowie Elektrogeräte zu entwenden. Die Einbrecherin war ca. 1,75-1,80 Meter groß, schlank und trug eine rosafarbene Maske. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Ortsschild gestohlen,

Wiesbaden-Igstadt, Hinterbergstraße, 09.09.2023, 16.00 Uhr bis 11.09.2023, 16.40 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag haben unbekannte Täter ein Ortsschild des Wiesbadener Vororts Igstadt abmontiert und entwendet. Der Rahmen und der Mast sind noch vorhanden und unbeschädigt. Das Schild war in der Hinterbergstraße aus Richtung Kloppenheim kommend aufgestellt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Unfall beim Abbiegen,

Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, Willi-Juppe-Straße, 11.09.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Willi-Werner-Straße/Willi-Juppe-Straße wurde am Montagabend ein 55-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Eine 59-jährige Autofahrerin war gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Golf von der Ludwig-Erhard-Straße kommend auf der Willi-Werner-Straße unterwegs und wollte dann nach links in die Willi-Juppe-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer. Der 55-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell