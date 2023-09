Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 24-Jähriger mit Schlägen und Tritten attackiert +++ Einbruch in Kindergarten +++ Tattoo-Studio von Einbrechern heimgesucht +++ Bürgerhaus beschmiert

Wiesbaden (ots)

1. 24-Jähriger mit Schlägen und Tritten attackiert, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 06.09.2023, 20.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde ein 24-jähriger Mann in der Rheingaustraße von einem Jugendlichen mit Schlägen und Tritten attackiert. Der Täter und sein Begleiter sollen bereits vor dem Angriff mit einem E-Scooter frontal auf den zu Fuß entgegenkommenden 24-Jährigen zugefahren sein. Der Geschädigte habe knapp ausweichen können und die beiden zur Rede gestellt. Als die drei Personen dann etwa eine halbe Stunde später, gegen 20.15 Uhr, im Bereich der Rheingaustraße erneut aufeinandertrafen, sei der 24-Jährige von einem der Jugendlichen zu Boden gebracht und geschlagen sowie getreten worden. Der Begleiter des Angreifers habe nicht in die Auseinandersetzung eingegriffen. Erst als ein Passant dazwischen ging, soll das Duo zu Fuß über das Biebricher Rheinufer in Richtung Amöneburg geflüchtet sein. Der Angreifer wurde als ca. 14-15 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit einer trainierten Statur, schwarzen kinnlangen lockigen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Der Begleiter soll etwas kleiner gewesen sein und eine dickliche Statur gehabt haben. Getragen habe er ein helles Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Kindergarten,

Wiesbaden, Eulenstraße, 05.09.2023, 19.30 Uhr bis 06.09.2023, 06.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Eulenstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Täter diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten aufgefundenes Bargeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Tattoo-Studio von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Hellmundstraße, 05.09.2023, 21.00 Uhr bis 06.09.2023, 12.00 Uhr,

(pl)In der Hellmundstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag ein Tattoo-Studio von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und ergriffen dann jedoch offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Bürgerhaus beschmiert,

Wiesbaden-Sonnenberg, König-Adolf-Straße, 05.09.2023, 22.30 Uhr bis 06.09.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der König-Adolf-Straße in Sonnenberg im Bereich des Bürgerhauses einen Schaukasten, einen Fenstersims und die Rückseite eines Verkehrsschildes beschmiert. Die Schriftzüge wurden in der Nacht zum Mittwoch angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

